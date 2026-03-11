Iran | i manifestanti saranno trattati come nemici

In Iran, le forze di polizia hanno dichiarato che i manifestanti saranno considerati “nemici” e non come semplici partecipanti alle proteste. La polizia ha emesso un avvertimento aperto, sottolineando che il trattamento riservato a chi prende parte alle manifestazioni sarà diverso rispetto a quello tradizionale. La comunicazione rappresenta un cambiamento nel modo in cui le autorità intendono affrontare le proteste in corso.

In Iran, la polizia minaccia i manifestanti. La polizia ha infatti avvertito i possibili manifestanti che saranno trattati come “nemici”, non come manifestanti. Mentre prosegue la guerra e la nuova Guida Suprema è stata eletta, il capo della polizia iraniana Ahmadreza Radan ha avvertito i possibili manifestanti che saranno trattati come “nemici”, non come manifestanti. “Tutte le nostre forze armate hanno il dito sul grilletto“, ha dichiarato alla televisione di Stato. Fin dall’inizio della guerra con l’Iran, sia il presidente americano Donald Trump sia il primo ministro israeliano Benjamin Netanuyahu hanno incoraggiato gli iraniani a ribellarsi al regime. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

