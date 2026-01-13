Iran Magi +Europa | Ambasciata italiana dia protezione e visti ai manifestanti

Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha espresso sostegno alla comunità iraniana a Roma, che ha manifestato davanti all’ambasciata iraniana. In un comunicato, Magi ha richiesto all’ambasciata italiana di garantire protezione e visti ai manifestanti, solidarizzando con le proteste contro la repressione del regime di Khamenei. L’evento riflette l’attenzione internazionale sulle tensioni in Iran e l’importanza di tutelare i cittadini coinvolti.

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, si è schierato al fianco della comunità iraniana, che si è riunita davanti all'ambasciata dell' Iran a Roma per protestare contro la repressione messa in atto in questi giorni dal regime dell'Ayatollah Khamenei. "In questo momento è in corso un massacro a opera del regime di polizia dei Pasdaran contro i manifestanti, soprattutto ragazzi e ragazze che hanno dato vita a manifestazioni oceaniche che non si erano viste nel Paese dal 2009. In quell'occasione l'ambasciata italiana e altre ambasciate europee diedero protezione ai manifestanti e diedero visti. Noi chiediamo che anche oggi si agisca nello stesso modo", ha dichiarato Magi.

