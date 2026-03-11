Iran i mercati credono alla fine della guerra Petrolio-gas fiammata spenta | Borse rimbalzano

I mercati internazionali sembrano credere che la guerra in Iran sia ormai vicina alla conclusione, portando a un rimbalzo delle Borse e a una fiammata meno intensa nel settore petrolifero e del gas. Le quotazioni dei titoli azionari sono aumentate mentre gli operatori si concentrano sulle possibili risposte del G7 alle riserve strategiche di petrolio, anche se al momento le decisioni sono ancora in fase di discussione.

I mercati internazionali scommettono sulla de-escalation in Iran, rassicurati anche dalle possibili risposte del G7 sulle riserve strategiche di petrolio (anche se i Sette per ora prendono tempo). E proprio su greggio e gas sembra spegnersi la fiammata iniziata la scorsa settimana con la guerra mossa da Israele e Stati Uniti. Ieri, in un clima positivo di rimbalzo delle Borse europee, il valore del Brent, il principale indice di riferimento per il greggio, è sceso a 91 dollari al barile (-8%), con il Wti che ha seguito a quota 86 dollari al barile (-8,6%). Un calo aiutato anche dai Paesi del Medio Oriente, che hanno ridotto la loro produzione giornaliera di greggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Iran, i mercati credono alla fine della guerra. Petrolio-gas, fiammata spenta: Borse rimbalzano Articoli correlati I mercati credono alla fine della guerra in Iran. Petrolio e gas, spenta la fiammata. Le Borse rimbalzanoI mercati internazionali scommettono sulla de-escalation in Iran, rassicurati anche dalle possibili risposte del G7 sulle riserve strategiche di... Borse rimbalzano e prezzo petrolio si stabilizza, i Mercati scommettono su guerra breveLe Borse rimbalzano, si allenta la pressione sui Titoli di Stato, il prezzo del petrolio si stabilizza mentre cresce l'ottimismo degli investitori... Tutto quello che riguarda Iran i mercati credono alla fine della... Temi più discussi: Iran, i mercati credono alla fine della guerra. Petrolio-gas, fiammata spenta: Borse rimbalzano; Mercati, gas e petrolio si stabilizzano: le Borse credono alle promesse degli Usa; La guerra in Iran e la geopolitica del petrolio; I mercati non drammatizzano l’Iran. Iran, i mercati credono alla fine della guerra. Petrolio-gas, fiammata spenta: Borse rimbalzanoI mercati internazionali scommettono sulla de-escalation in Iran, rassicurati anche dalle possibili risposte del G7 sulle riserve strategiche di petrolio (anche se i Sette per ora prendono ... ilmessaggero.it I mercati credono alla fine della guerra in Iran. Petrolio e gas, spenta la fiammata. Le Borse rimbalzanoI mercati internazionali scommettono sulla de-escalation in Iran, rassicurati anche dalle possibili risposte del G7 sulle riserve strategiche di petrolio (anche se i Sette per ora prendono tempo). E ... ilmattino.it Infantino alla Casa Bianca: «Trump mi ha assicurato che l'Iran è benvenuto al Mondiale» - facebook.com facebook Guerra in Iran, le news di oggi in diretta - la Repubblica x.com