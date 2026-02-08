Cortei anti Olimpiadi Meloni attacca | Manifestanti sono nemici dell’Italia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha nascosto la sua rabbia dopo le proteste di ieri a Milano contro le Olimpiadi. In un messaggio sui social, ha definito i manifestanti “nemici dell’Italia” e ha criticato la loro azione, ritenendola dannosa per il paese. La situazione ha acceso un acceso dibattito politico e sociale sulla gestione delle manifestazioni e sul loro impatto.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime, sui suoi social, l'indignazione rispetto alle manifestazioni svoltesi ieri a Milano. "Chi protesta contro i giochi Olimpici è nemico dell'Italia e degli italiani" Durissime le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni dopo le manifestazioni contro le Olimpiadi che ieri hanno attraversato Milano. Un corteo nazionale, composto da migliaia di persone, ha sfilato contro quelli che i promotori definiscono “giochi olimpici insostenibili“, contro la presenza dell’Ice in Italia, contro il nuovo pacchetto sicurezza appena approvato dal Cdm e, ancora una volta, per la Palestina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

