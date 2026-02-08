Olimpiadi Milano 2026 | Meloni definisce i manifestanti nemici d’Italia acceso dibattito su diritti e sicurezza

Giorgia Meloni ha detto che chi manifesta contro le Olimpiadi a Milano sono “nemici dell’Italia”. La premier ha commentato duramente le proteste, sottolineando la sua posizione di fermezza contro chi si oppone alle manifestazioni sportive. La polemica si accende, mentre si discute anche di sicurezza e diritti.

Giorgia Meloni ha espresso una condanna ferma e senza appello nei confronti di chi ha partecipato alle manifestazioni contro le Olimpiadi a Milano, definendoli apertamente “nemici dell’Italia e degli italiani”. L’affermazione, rilasciata attraverso i canali social della Presidente del Consiglio, giunge a seguito degli scontri avvenuti ieri nella città lombarda durante una protesta contro l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026. Un intervento che, a poco più di un anno dall’evento, accende il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione dell’ordine pubblico, ma che solleva anche interrogativi più ampi sul diritto di manifestare e sui limiti della retorica politica in un contesto di crescente polarizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi Milano2026

A Milano, nel quartiere Corvetto, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia durante un corteo contro le Olimpiadi e l’ICE.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha nascosto la sua rabbia dopo le proteste di ieri a Milano contro le Olimpiadi.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano2026

