Iran, Giappone e Germania hanno annunciato il rilascio di riserve petrolifere, con l’Agenzia dell’Energia che valuta il più grande rilascio di 400 milioni di barili. La guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran verso i paesi del Golfo hanno portato a un’intensificazione delle tensioni sulla sicurezza energetica globale, influenzando i mercati del petrolio e del gas.

La guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran – e la risposta di Teheran verso i paesi del Golfo – ha riportato drammaticamente al centro dell’attenzione la sicurezza energetica globale, con pesanti ripercussioni sui mercati del petrolio e del gas. La situazione, già delicata per le tensioni nello Stretto di Hormuz, sta spingendo i principali paesi consumatori a intervenire per stabilizzare i prezzi e garantire forniture strategiche. Interventi straordinari sulle riserve strategiche. In risposta al rapido aumento dei prezzi, il Giappone ha annunciato che libererà le proprie riserve petrolifere già da lunedì. La prima ministra Sanae Takaichi ha sottolineato l’urgenza di ridurre la pressione sui mercati senza attendere una decisione formale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran – Giappone e Germania liberano le riserve petrolifere. L’Agenzia dell’Energia valuta il più grande rilascio: 400 milioni di barili

Articoli correlati

Iran, perché il G7 valuta il rilascio delle riserve di petrolioIl petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile e i governi delle principali economie avanzate stanno valutando una misura straordinaria: il...

Usa le riserve: 180 milioni di barili in giocoLa decisione degli Stati Uniti di attingere alle proprie scorte strategiche di petrolio risale al 2022, in un momento critico segnato dallo scoppio...

Approfondimenti e contenuti su Iran Giappone e Germania liberano le...

Temi più discussi: L’Iran fuori dal Mondiale 2026 come l’Austria invasa dalla Germania nazista; Contro il moralismo strategico | La guerra all’Iran non ha un piano perfetto, come tutte le altre; In Cina e Asia – L’Asia reagisce all’attacco contro l’Iran; Guerra Iran, G7 Finanze: Pronti a svincolare scorte strategiche di petrolio.

L’Iran fuori dal Mondiale 2026 come l’Austria invasa dalla Germania nazistaOltre alla guerra in corso ci sono seri motivi di sicurezza per cui è difficile che l’Iran andrà negli Stati Uniti per i Mondiali 2026 ... valori.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranIl rilascio delle riserve strategiche di petrolio in passato è stato disposto solo cinque volte: due volte dopo l'invasione dell'Ucraina, una durante la prima guerra del Golfo e poi a seguito ... tg24.sky.it

“Italia non andrà in guerra. Condanno la strage delle bambine a Minab e siamo solidali con i familiari” Meloni al Senato sulla crisi in Iran - facebook.com facebook

#Iran , #Meloni: crisi complessa, invito a coesione. La premier al Senato x.com