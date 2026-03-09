Iran perché il G7 valuta il rilascio delle riserve di petrolio

Il G7 sta considerando il rilascio coordinato delle riserve strategiche di petrolio, mentre il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile. Questa decisione coinvolge i governi delle principali economie avanzate, che stanno analizzando questa misura come possibile risposta alla recente escalation dei prezzi. La questione riguarda l’andamento del mercato energetico e le azioni da intraprendere per stabilizzare i costi.

Il petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile e i governi delle principali economie avanzate stanno valutando una misura straordinaria: il rilascio coordinato delle riserve strategiche. La discussione è emersa durante una riunione d’emergenza dei ministri delle Finanze del G7 con l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), convocata mentre la guerra che coinvolge Iran, Israele e Stati Uniti sta iniziando a produrre effetti pesanti sui mercati energetici. Il punto di partenza è un’impennata dei prezzi che ha riportato il mercato petrolifero ai livelli più alti dal 2022. Nelle prime ore di contrattazione il Brent e il West Texas Intermediate hanno registrato aumenti a doppia cifra, superando la soglia psicologica dei 100 dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net

