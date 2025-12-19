Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Il tanto atteso piano casa, annunciato dalla Meloni ad agosto, e approdato nella legge di bilancio, è la solita presa in giro. Poche decine di milioni di euro per la propaganda, ma niente per un piano di edilizia pubblica. Le risorse andrebbero decuplicate per rispondere alle esigenze abitative di milioni di italiani, perché la crisi abitativa è ormai strutturale e il diritto all'abitare è sempre più compromesso. Il diritto alla casa e all'abitare non può essere lasciato in mano al mercato e ai privati. In questi anni il governo non ha fatto nulla per far fronte a un mercato della casa sempre meno accessibile, non solo a chi è in difficoltà economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: De Cristofaro (Avs), 'anche su piano casa Meloni prende in giro italiani'

Leggi anche: Manovra, Schlein (Pd): tagli a enti locali, Meloni prende in giro sindaci

Leggi anche: Governo: De Cristofaro, 'Meloni chiarisca in Parlamento su accordi con Trump'

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manovra riscritta, il governo senza soldi gioca d’azzardo; Manovra, scontro in Senato sugli emendamenti: opposizioni all’attacco del governo; Niente nuove risorse per la sicurezza in manovra, ira dei sindacati; I paradossi della manovra: tagli alle Tv locali, fondi insufficienti all’editoria.

Manovra: De Cristofaro (Avs), 'patrimoniale? maggioranza italiani favorevole' - "Alla destra la sola parola patrimoniale va venire brividi, come dice la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. iltempo.it

Manovra: Non arrivano modifiche sulle pensioni, la Lega non voterà l'emendamento del governo - Le opposizioni: 'E' Kramer contro Kramer, maggioranza in tilt'. ansa.it