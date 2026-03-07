Iran | paesi europei obiettivi legittimi se si uniscono all' aggressione Teheran | 1332 civili uccisi Colpita base Unifil in Libano | due feriti gravi Fregata italiana partita verso Cipro | Petrolio oltre 90 dollari 

Due attacchi missilistici in Medio Oriente hanno provocato feriti tra i peacekeeper ghanesi e danneggiato una base dell’Unifil in Libano, con due persone rimaste gravemente ferite. In Iran, sono stati segnalati oltre 1.300 civili uccisi, mentre una fregata italiana ha lasciato il porto diretto a Cipro. Il prezzo del petrolio supera i 90 dollari al barile, mentre alcuni paesi europei considerano legittimi obiettivi se si uniscono all’aggressione.

Guerra in Iran: colpita base Unifil in Libano, feriti due caschi blu. Italia invia fregata a difesa di Cipro. Trump vuole la resaTEHERAN – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata” assicura il presidente americano Donald Trump attraverso i social e...

L'Iran minaccia l'Europa: Obiettivo legittimo se appoggia la guerra di Stati Uniti e IsraeleAbbiamo già informato gli europei e tutti gli altri che devono stare attenti a non farsi coinvolgere in questa guerra di aggressione. Se ... iltempo.it

L'Iran minaccia l’Europa: «Qualsiasi azione sarebbe un atto di guerra». Rischio allargamento del conflittoTeheran alza il livello dello scontro e avverte direttamente i Paesi europei: qualunque partecipazione alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica verrebbe considerata ... ilmattino.it

