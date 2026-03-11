La nazionale di calcio femminile dell’Iran ha lasciato l’Australia, dove si trovava per un torneo, con sei giocatrici che hanno deciso di chiedere asilo. Queste calciatrici hanno scelto di non tornare in Iran, lasciando il gruppo senza loro. La partenza è avvenuta nelle ultime ore, dopo aver partecipato a incontri e allenamenti nel paese.

La nazionale di calcio femminile dell’Iran ha lasciato l’Australia senza sei delle sue giocatrici, dopo le commosse proteste per la partenza fuori dall’aeroporto di Sydney e gli ultimi frenetici sforzi all’interno del terminal da parte dei funzionari australiani, che cercavano di assicurarsi che le donne capissero che era stato offerto loro asilo. Mentre l’orario del volo della squadra si avvicinava e si svolgevano i controlli di sicurezza, ogni donna è stata presa da parte per incontrare da sola i funzionari, che hanno spiegato tramite interpreti che potevano scegliere di non tornare in Iran. Sette calciatrici hanno inizialmente accettato visti umanitari che consentivano loro di rimanere permanentemente in Australia dopo quelli che il Ministro degli Interni australiano Tony Burke ha descritto come incontri “emozionanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, calciatrici nazionale lasciano l’Australia: solo in sei chiedono asilo

