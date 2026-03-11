Sei calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno ottenuto l’asilo in Australia e rimarranno nel paese. La conferma ufficiale è arrivata dal Ministro degli Affari Interni australiano, che ha comunicato la decisione. Le atlete avevano partecipato a un torneo internazionale e ora hanno deciso di restare in Australia, dove hanno richiesto protezione.

Il Ministro degli Affari Interni australiano, Tony Burke, ha confermato che sei componenti della nazionale di calcio femminile dell’Iran resteranno in Australia dopo aver ottenuto l’asilo politico. La decisione è maturata al termine della Coppa d’Asia, svoltasi in un clima di estrema tensione a causa del conflitto scoppiato in Iran lo scorso 28 febbraio. Le atlete hanno ricevuto visti umanitari temporanei che apriranno la strada alla residenza permanente nel Paese oceanico. La vicenda della nazionale iraniana ha tenuto l’Australia e il mondo intero con il fiato sospeso. Tutto è iniziato lo scorso mese, quando la squadra è giunta nel Queensland per partecipare al torneo continentale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Partite per un torneo, rimaste per sempre: sei calciatrici iraniane della nazionale ottengono asilo in Australia

