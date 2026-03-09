Calciatrici iraniane chiedono asilo all' Australia

Cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno abbandonato il ritiro durante la Coppa d'Asia in Australia e si sono rivolte alle autorità locali per chiedere protezione. Le giocatrici hanno fatto questa scelta in un momento di competizione internazionale, lasciando il gruppo e richiedendo asilo nel paese ospitante. La notizia è stata resa nota dalle fonti ufficiali.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Prima della partita d'esordio contro la Corea del Sud le giocatrici erano rimaste in silenzio durante l'inno nazionale iraniano, un gesto interpretato dagli ambienti conservatori del Paese come una forma di protesta. 🔗 Leggi su Today.it

