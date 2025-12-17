Nuovo attacco israeliano in Libano due morti e cinque feriti Idf | Erano membri di Hezbollah – Video
Un nuovo attacco israeliano in Libano ha provocato due morti e cinque feriti, secondo il ministero della Salute di Beirut. L’IDF ha affermato che gli obiettivi erano membri di Hezbollah, dopo un attacco su un veicolo nella strada Jadra-Siblin nel distretto di Shouf. L’episodio si aggiunge a una serie di tensioni nella regione.
Gli attacchi israeliani sul Libano di oggi hanno causato la morte di due persone. Il ministero della Salute di Beirut ha dichiarato che “un attacco nemico israeliano contro un veicolo sulla strada Jadra-Siblin nel distretto di Shouf ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque”. In precedenza, il ministero aveva dichiarato che una persona era rimasta uccisa in un attacco israeliano contro un veicolo a Odaisseh, vicino al confine con Israele. In entrambi i casi l’ esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira due membri di Hezbollah, senza fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
