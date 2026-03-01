Sparatoria davanti a un bar di Austin | 3 morti e 20 feriti almeno 14 ricoverati in ospedale

Una sparatoria si è verificata davanti a un bar ad Austin, in Texas, provocando tre morti e circa venti feriti. Almeno quattordici delle persone ferite sono state ricoverate in ospedale. L’autore dello sparo ha aperto il fuoco e successivamente è stato ucciso dalla polizia sul posto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

A Austin, in Texas, un uomo ha aperto il fuoco nei pressi di un bar. Il sospettato è stato ucciso dalla polizia. Almeno 20 persone sono rimaste ferite e 14 sono state portate in ospedale. Tre persone sono decedute sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

