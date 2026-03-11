Iran attacco contro le strutture Usa in Medio Oriente e contro Israele – La diretta

Nel dodicesimo giorno della guerra nel Golfo, Teheran ha lanciato un attacco contro le strutture statunitensi in Medio Oriente e contro Israele. L'operazione ha coinvolto obiettivi militari e infrastrutture riconducibili agli Stati Uniti e a Israele nella regione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni specifici causati dall'attacco.

Nel d odicesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha lanciato un attacco contro le strutture Usa in Medio Oriente e contro Israele. Il canale israeliano 12 ha riportato diversi feriti negli attacchi iraniani vicino a Tel Aviv. Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita invece ha fatto sapere di aver intercettato sette missili balistici lanciati da Teheran. Intanto Israele ha attaccato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. E l’esercito statunitense ha annunciato di aver distrutto 16 navi posamine iraniane «vicino allo Stretto di Hormuz ». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l’Iran di significative «conseguenze militari» se avesse posato mine nello stretto, che è di fatto sotto il controllo di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

