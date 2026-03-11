Il 12 marzo alla Fiera Pessima di Manduria si terrà un dibattito dedicato al futuro turistico del Tarantino. L'evento, organizzato con l'obiettivo di promuovere un confronto tra esperti e stakeholder locali, si focalizza sulla creazione di una destinazione turistica attraverso l’interazione tra governance, competenze e strategie di lungo periodo. La discussione si concentra sui passi necessari per sviluppare il settore nel territorio.

MANDURIA (TA) – Costruire una destinazione turistica non è un atto spontaneo, ma l’esito di un “intreccio” consapevole tra governance, professionalità e visione a lungo termine. È questo il tema centrale del panel talk “Chi costruisce davvero una Destinazione? Il nostro territorio e il ruolo del Destination Manager”, che si terrà giovedì 12 marzo 2026, a partire dalle ore 17:30, presso il Padiglione 4 (Spazio CSV) della Fiera Pessima di Manduria. L’evento, promosso da Sabrina Sicara, Gabriella Mazzola e Wanda Pucci (anime del progetto IONIQA ), si pone l’obiettivo di avviare un confronto concreto sul futuro dell’area ionico-tarantina. In... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - IONIQA 2026, alla Fiera Pessima di Manduria il 12 marzo dibattito sul futuro turistico del Tarantino

Articoli correlati

Fiera Pessima: 20 enti del terzo settore animano la fieraNel cuore pulsante della storica Fiera Pessima, l’Officina Sociale ha trasformato la tradizionale campionaria messapica in un laboratorio vivente di...

Alla Fiera Pessima una “Officina sociale” per il Terzo SettoreTorna alla Fiera Pessima “Officina Sociale”, il “Momento partecipativo” organizzato dal Csv Taranto Ets che anche quest’anno renderà protagonista il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiera Pessima di

Argomenti discussi: IONIQA 12 MARZO 2026 Chi costruisce davvero una Destinazione?.

La 283ma Fiera Pessima di Manduria apre i battenti domani con una edizione record.Domani, venerdì 6 marzo, Manduria si trasforma nella capitale commerciale del Mezzogiorno con l’inaugurazione della Fiera Pessima, la manifestazione più antica della regione meridionale. Il sipario si ... pugliapress.org

IONIQA 12 MARZO 2026 Chi costruisce davvero una Destinazione?Il prossimo 12 marzo 2026, nell’ambito della storica campionaria di Manduria, IONIQA riunisce istituzioni, esperti e stakeholder per definire la governance del territorio tra grandi eventi e visione ... politicamentecorretto.com