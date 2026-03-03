Alla Fiera Pessima, il Csv Taranto Ets organizza di nuovo l'“Officina Sociale”, un appuntamento dedicato al Terzo Settore. L’evento si svolge nel contesto della fiera e coinvolge le realtà locali che operano nel settore sociale. La manifestazione si concentra sulla partecipazione e sulla collaborazione tra le diverse organizzazioni presenti, offrendo uno spazio dedicato alle attività del Terzo Settore.

Torna alla Fiera Pessima “Officina Sociale”, il “Momento partecipativo” organizzato dal Csv Taranto Ets che anche quest’anno renderà protagonista il terzo settore locale. Annunciando l’iniziativa Maria Antonietta Brigida, presidente Csv Taranto Ets, ha evidenziato come «il CSV abbia voluto fortemente ripetere l’esperienza di Officina sociale che rappresenta un’occasione in cui il terzo settore locale può incontrare istituzioni, cittadini e cittadine, imprese, non solo per raccontare il proprio operato, ma anche per sollecitare il confronto su temi centrali per il benessere della comunità e costruire relazioni». 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Alla Fiera Pessima una “Officina sociale” per il Terzo Settore

