Io Vladimir – Stefano Massini racconta Putin | mercoledì 11 in prima serata su Nove un' autobiografia dello zar da non perdere

Mercoledì sera su Nove va in onda un programma dedicato a Vladimir Putin, con la narrazione di Stefano Massini. L’autobiografia dello “zar” copre i primi vent’anni di vita e di carriera di Putin, offrendo un approfondimento sulla sua persona attraverso le sue parole. La trasmissione si propone di presentare un ritratto diretto e fedele del leader russo, senza analisi o commenti esterni.

Vladimir Putin raccontato con la forza, la passione e le parole di Stefano Massini. A vent’anni dall’assassinio della giornalista Anna Politkovskaja, a cui Massini ha dedicato uno spettacolo, va in onda stasera in tv   Io Vladimir – Stefano Massini racconta Putin: appuntamento in prima serata su Nove e in streaming su discovery+. Il drammaturgo fa un’intensa narrazione in prima persona del presidente della Federazione Russa in un monologo ipnotico. U n’autobiografia immaginaria ricostruita su eventi realmente accaduti – molti raccontati dallo stesso Putin – che svelano una vita dominata da una feroce autodisciplina, da una passione per i servizi segreti e da un’ ossessione per il controllo, per la forza e per la manipolazione, che hanno gradualmente “costruito” l’uomo e il politico. 🔗 Leggi su Amica.it

