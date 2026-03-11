Io Vladimir | lo scrittore Stefano Massini racconta le origini di Putin

Stasera sul NOVE va in onda uno spettacolo incentrato sulle origini di Putin, raccontato dallo scrittore Stefano Massini. L’evento apre un ciclo dedicato alla storia contemporanea e si concentra sulle radici del leader russo. La trasmissione presenta un’analisi dettagliata degli avvenimenti e delle figure che hanno segnato questa fase storica. La narrazione si svolge attraverso parole e riflessioni di Massini.

Debutta stasera, mercoledì 11 marzo, in prima serata sul l'atteso evento televisivo Io, Vladimir – Stefano Massini Racconta Putin. Questo appuntamento speciale segna il punto di partenza di un prestigioso ciclo dedicato alla Storia contemporanea, affidato alle grandi firme della cultura italiana. Protagonista assoluto della serata è lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini, che per la prima volta approda sulla rete con un intenso monologo. Attraverso una narrazione potente e immersiva, lo spettacolo si propone di dissezionare le dinamiche del potere globale, offrendo al pubblico una chiave di lettura inedita per comprendere l'uomo che, più di ogni altro, sta ridisegnando gli equilibri geopolitici del nostro tempo.