Stefano Massini debutta sul Nove con Io Vladimir | il racconto inedito di Putin in prima serata

Stefano Massini, noto scrittore e drammaturgo italiano, approda al Nove con “Io, Vladimir”, un racconto inedito su Putin. Dopo esperienze su Rai 3 e La7, questa nuova trasmissione rappresenta un’importante tappa nel suo percorso televisivo. L’appuntamento in prima serata offre un’opportunità di approfondimento su una figura controversa e centrale negli scenari internazionali.

Stefano Massini si prepara a una nuova sfida televisiva. Dopo essere stato uno dei volti più riconoscibili di Rai 3 con Riserva Indiana e una presenza fissa ogni giovedì sera su La7 a Piazzapulita di Corrado Formigli, lo scrittore e drammaturgo fiorentino debutta sul Nove. A partire da marzo, porterà in prima serata il progetto Io, Vladimir, sul canale principale in chiaro di Warner Bros. Discovery. Si tratta di un passaggio significativo, che segna l’arrivo del linguaggio teatrale e narrativo di Massini in un contesto televisivo nuovo, con un racconto pensato per coinvolgere il grande pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Stefano Massini debutta sul Nove con “Io, Vladimir”: il racconto inedito di Putin in prima serata Stefano Massini per la prima volta sul NoveStefano Massini, noto per il suo lavoro su Rai 3 e La7, debutta per la prima volta sul Nove. Leggi anche: Stefano Massini debutta al Teatro della Pergola con "Donald, l'irresistibile ascesa di Trump" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Massini: Trump prima di Trump: Racconto il backstage dell’ascesa; Stefano Massini per la prima volta sul Nove con 'Io, Vladimir'; L’ascesa di Trump Massini al Morlacchi; Guida al weekend, i 10 eventi imperdibili fra De Gregori, Ale&Franz, Luca Carboni e Stefano Massini. Stefano Massini per la prima volta sul NoveStefano Massini per la prima volta sul Nove con Io, Vladimir, un racconto di Vladimir Putin. Messa in onda a marzo 2026 in prima serata ... davidemaggio.it Stefano Massini per la prima volta sul Nove con Io, VladimirLo vediamo tutti i giorni in televisione e sui giornali: il Presidente Russo è uno degli uomini più potenti, più famosi, più influenti sulla faccia della terra. (ANSA) ... ansa.it Stefano Massini - facebook.com facebook Guida al weekend, i 10 eventi imperdibili fra De Gregori, Ale&Franz, Luca Carboni e Stefano Massini x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.