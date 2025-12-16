Manovra 2026 | contanti fino a 10.000 euro con imposta fissa da 500 euro cosa cambia davvero
La Manovra 2026 introduce novità significative, tra cui la possibilità di effettuare pagamenti in contanti fino a 10.000 euro con un'imposta fissa di 500 euro. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nelle normative fiscali, affrontando nuove priorità politiche e sfide di copertura finanziaria. Ecco cosa cambia nel dettaglio.
La Manovra torna a crescere e lo fa su più fronti, tra coperture da trovare, nuove priorità politiche. Il governo ha annunciato un pacchetto di modifiche da circa 3,5 miliardi di euro, inserendo novità che vanno dal Ponte sullo Stretto all’oro di Bankitalia fino al sostegno alle imprese. E sul tavolo c’è il tema che torna ciclicamente, l’uso del contante. Un emendamento potrebbe cambiare, in parte, le regole sui pagamenti in banconote. Una mossa che si intreccia con le future norme europee fissate per il 2027. La Manovra lievita: un aumento di 3,5 miliardi. Il valore della Manovra 2026 aumenta. Panorama.it
Manovra 2026 Pagamenti in contanti fino a 10.000 euro, ma con un bollo da 500 euro
Manovra 2026: contanti fino a 10.000 euro con imposta fissa da 500 euro, cosa cambia davvero - 0 al Ponte sullo Stretto, fino al nuovo tetto al contante da 10mila euro con imposta di bollo (in arrivo anche le nuove norme europee): cosa cambia nella legge di bi ... panorama.it
Manovra 2026, maxi emendamento Governo da 3,5 mld/ Le novità: Ponte sullo Stretto, pensioni, Transizione 4.0 - Maxi emendamento del Governo alla Manovra di Bilancio 2025 (pronta al varo in Senato il 23 dicembre): dal Ponte alle pensioni ... ilsussidiario.net
Contanti, cambia tutto Nella Manovra 2026 spunta un emendamento che potrebbe alzare (finalmente) il limite all’uso del cash dagli attuali 5.000 a 10.000 euro, introducendo però una marca da bollo da 500 euro per ogni pagamento effettuato tra 5.001 e 1 - facebook.com facebook
«Siamo in un Paese libero: chi vuole pagare con la carta deve poterlo fare, ma chi vuole usare i contanti deve essere libero di utilizzare i propri soldi senza doversi giustificare». Lo ha dichiarato Matteo #Salvini, vicepremier e leader della #Lega, intervene x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.