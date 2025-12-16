Manovra 2026 | contanti fino a 10.000 euro con imposta fissa da 500 euro cosa cambia davvero

La Manovra 2026 introduce novità significative, tra cui la possibilità di effettuare pagamenti in contanti fino a 10.000 euro con un'imposta fissa di 500 euro. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nelle normative fiscali, affrontando nuove priorità politiche e sfide di copertura finanziaria. Ecco cosa cambia nel dettaglio.

La Manovra torna a crescere e lo fa su più fronti, tra coperture da trovare, nuove priorità politiche. Il governo ha annunciato un pacchetto di modifiche da circa 3,5 miliardi di euro, inserendo novità che vanno dal Ponte sullo Stretto all’oro di Bankitalia fino al sostegno alle imprese. E sul tavolo c’è il tema che torna ciclicamente, l’uso del contante. Un emendamento potrebbe cambiare, in parte, le regole sui pagamenti in banconote. Una mossa che si intreccia con le future norme europee fissate per il 2027. La Manovra lievita: un aumento di 3,5 miliardi. Il valore della Manovra 2026 aumenta. Panorama.it

Manovra 2026 Pagamenti in contanti fino a 10.000 euro, ma con un bollo da 500 euro

