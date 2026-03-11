Investito a Tauro | muore il marocchino Hassan el Kandoudi

Un uomo di 55 anni proveniente da Khenifra, in Marocco, è stato investito a Tauro e ha perso la vita. La vittima si chiamava Hassan el Kandoudi. L’incidente è avvenuto nella zona di Tauro, senza ulteriori dettagli disponibili. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Una tragica fine ha interrotto la vita di Hassan el Kandoudi, un cittadino marocchino di 55 anni originario di Khenifra, città situata sulle pendici dell'Atlante. L'uomo è deceduto sul colpo dopo essere stato investito da un veicolo nella serata del 10 marzo 2026, nei pressi del Centro commerciale degli Ulivi a Tauro. Le forze dell'ordine hanno già avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno diffuso l'immagine della carta d'identità rilasciata dal comune di Avellino nel febbraio 2025 per rintracciare parenti e amici. La scena si svolgeva lungo la strada che collega il borgo di Tauro con Taurianova, un percorso frequentato dai pedoni.