Tragedia sulla Statale 111 | ritrovata la famiglia di Hassan El Kandoudi

Una tragedia si è consumata sulla Statale 111, tra Gioia Tauro e Taurianova, dove ieri sera è morto un uomo di 54 anni, cittadino marocchino, in seguito a un incidente stradale. Oggi è stata trovata la famiglia di El Kandoudi, che era coinvolto nell’incidente. Le autorità stanno lavorando per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.

Per alcune ore, le autorità non erano riuscite a rintracciare i familiari della vittima. Un appello pubblico era stato lanciato da Piana di Gioia Tauro, chiedendo a chiunque lo conoscesse di farsi avanti. In tarda mattinata, grazie all'appello prodotto da Avellino Today, la situazione si è sbloccata. La figlia di Hassan El Kandoudi è stata rintracciata. Si apprende inoltre che l'uomo, 55 anni, residente ad Avellino — città dove Hassan risultava ufficialmente domiciliato, aveva costruito la propria vita familiare, pur frequentando stabilmente la Piana di Gioia Tauro. Con il contatto stabilito tra le autorità e i congiunti, possono ora avviarsi le procedure formali per il riconoscimento della salma e per tutto ciò che ne consegue. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

