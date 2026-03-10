Arbitro Vicenza Inter U23 designato il fiscietto del match che può sancire la promozione in B dei biancorossi

Per la 32ª giornata del girone A di Serie C, è stato scelto l’arbitro che dirigerà la sfida tra Vicenza e Inter U23. La partita potrebbe avere un ruolo decisivo per la promozione in Serie B dei biancorossi. La designazione dell’arbitro è stata ufficializzata e la sua presenza è attesa per il match.

Inter News 24 Arbitro Vicenza Inter U23, designato il fiscietto del match valido per la 32a giornata del girone A di Serie C. Sarà decisivo per la promozione. Sarà Fabio Rosario Luongo, arbitro di Frattamaggiore, a dirigere il match decisivo per la promozione in Serie B tra Vicenza e Inter Under 23, in programma nei prossimi giorni. La sfida, che vede i biancorossi in vetta alla classifica con 75 punti, potrebbe regalare la matematica promozione alla squadra veneta, che vanta ben 17 punti di vantaggio sull' Union Brescia, seconda in classifica. Luongo sarà assistito da Matteo Nigri e Angelo Tomasi, mentre il quarto uomo sarà Alessandro Pizzi. Leo Posteraro ricoprirà invece il ruolo di responsabile FVS per l'incontro.