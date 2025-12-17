Ciclo di 5 webinar Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica | strumenti e strategie per semplificare il lavoro
Un ciclo di 5 webinar dedicato all’Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica, promosso da Orizzonte Scuola SRL e SO.GE.S SRL in collaborazione con Yellow Tech. Il corso offre strumenti e strategie pratiche per semplificare e ottimizzare le attività amministrative delle scuole, favorendo un approccio innovativo e efficace.
Corso a cura di Orizzonte Scuola SRL e SO.GE.S SRL, in collaborazione con Yellow Tech. Descrizione del corso Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scoperta di come l’IA possa rendere più efficienti . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
