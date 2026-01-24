La Regione Toscana partecipa alla sperimentazione nazionale sull’intelligenza artificiale

La Regione Toscana si unisce alla sperimentazione nazionale sull'intelligenza artificiale, promossa da Agenas, l’agenzia italiana per i servizi sanitari regionali. L’obiettivo è valutare l’applicazione di queste tecnologie nel settore sanitario, favorendo innovazione e miglioramenti nei servizi offerti ai cittadini. La partecipazione rientra in un percorso di sviluppo e ricerca che mira a integrare strumenti digitali avanzati nel sistema sanitario regionale.

FIRENZE – promossa da Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Al progetto, finanziato con le risorse del Pnrr, lavora il settore sanità digitale, in collaborazione con i dipartimenti di medicina generale delle aziende sanitarie. E sono già cento i medici di medicina generale che hanno aderito e l’intento è arrivare progressivamente a duecento. La piattaforma che sarà utilizzata è Mia – Medicina intelligenza artificiale, l’unico strumento di AI in Italia ad aver ricevuto l’approvazione del Garante per la protezione dei dati personali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

