Un canto contro le guerre | in centro prende vita la Marcia per la Pace - VIDEO
In un momento di crescente tensione globale, Ravenna ha ospitato la Marcia per la Pace, un'iniziativa volta a promuovere la pace e la solidarietà. L’evento, svoltosi nel centro storico, ha visto la partecipazione di cittadini e associazioni, che hanno cantato insieme per un futuro senza conflitti. Un gesto semplice ma fondamentale per ribadire l’importanza di dialogo e rispetto nel nostro tempo.
Canti di pace per chiudere un anno difficile, tormentato da troppi conflitti. Un evento all’insegna della pace "disarmata e disarmante", come viene auspicata da papa Leone XIV, ha preso vita oggi a Ravenna, nell'ultimo giorno del 2025. Si è rinnovato anche quest’anno l'appuntamento in città con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: L'anno si chiude con la Marcia per la pace: il corteo per chiedere la fine di tutte le guerre
Leggi anche: A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Duemila in marcia, tante le famiglie | La diretta video
Un canto contro le guerre: in centro prende vita la Marcia per la Pace - VIDEO - Tanti cittadini hanno preso parte all'iniziativa promossa dalla Diocesi per diffondere un messaggio di pace Canti di pace per chiudere un anno difficile, tormentato da troppi conflitti. ravennatoday.it
Artisti #NoBavaglio contro il silenzio complice delle guerre - Parte ufficialmente la mobilitazione collettiva che coinvolge centinaia di artisti, lavoratori dello spettacolo, autori, registi, musicisti, attori, attrici, sceneggiatori e operatori culturali da ... ansa.it
Uniti/e contro guerre e riarmo! Il 21 giugno si svolga una sola manifestazione – L’appello - Stanotte Israele ha attaccato l’Iran, mostrando sempre più al mondo il suo carattere terrorista oltre che genocidario. ilfattoquotidiano.it
JAPAN UNSEEN | The Land That Should Not Exist | Travel Documentary 4K
Editoriale – Il Cantico di Natale. Il Canto di Natale lo dedico a chi crede che la democrazia, in qualunque modo intesa, vada vissuta, partecipata, goduta, conservata, mantenuta, difesa e ripensata ogni giorno. Esattamente come facciamo, quotidianamente, co - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.