Un canto contro le guerre | in centro prende vita la Marcia per la Pace - VIDEO

In un momento di crescente tensione globale, Ravenna ha ospitato la Marcia per la Pace, un'iniziativa volta a promuovere la pace e la solidarietà. L’evento, svoltosi nel centro storico, ha visto la partecipazione di cittadini e associazioni, che hanno cantato insieme per un futuro senza conflitti. Un gesto semplice ma fondamentale per ribadire l’importanza di dialogo e rispetto nel nostro tempo.

Artisti #NoBavaglio contro il silenzio complice delle guerre - Parte ufficialmente la mobilitazione collettiva che coinvolge centinaia di artisti, lavoratori dello spettacolo, autori, registi, musicisti, attori, attrici, sceneggiatori e operatori culturali da ... ansa.it

Uniti/e contro guerre e riarmo! Il 21 giugno si svolga una sola manifestazione – L’appello - Stanotte Israele ha attaccato l’Iran, mostrando sempre più al mondo il suo carattere terrorista oltre che genocidario. ilfattoquotidiano.it

JAPAN UNSEEN | The Land That Should Not Exist | Travel Documentary 4K

Editoriale – Il Cantico di Natale. Il Canto di Natale lo dedico a chi crede che la democrazia, in qualunque modo intesa, vada vissuta, partecipata, goduta, conservata, mantenuta, difesa e ripensata ogni giorno. Esattamente come facciamo, quotidianamente, co - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.