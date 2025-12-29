L' anno si chiude con la Marcia per la pace | il corteo per chiedere la fine di tutte le guerre

L’ultima giornata dell’anno si conclude con la Marcia per la pace, un corteo che invita alla riflessione e alla speranza, chiedendo la fine di tutte le guerre. Un evento che si ispira ai valori di pace e dialogo, richiamando le parole di Leone XIV dal suo primo discorso alla Loggia delle Benedizioni, l’8 maggio scorso. Un momento di impegno civico per promuovere un futuro più pacifico e solidale.

Un evento all’insegna della pace "disarmata e disarmante" desiderata e auspicata da Leone XIV sin dal suo primo discorso dalla Loggia delle benedizioni, l’8 maggio scorso. Torna anche quest’anno a Ravenna la Marcia della pace, organizzata dalla Diocesi, con la partecipazione di tante realtà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - L'anno si chiude con la Marcia per la pace: il corteo per chiedere la fine di tutte le guerre Leggi anche: La voce dei ragazzi contro tutte le guerre: "La pace si impara" Leggi anche: Il primo gennaio c'è la Marcia della pace a Cesena: il corteo si snoderà per le vie del centro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Marcia della Pace fa tappa alla Piccola Casa di Torino; SECONDA MARCIA DELLA PACE A MODENA: 1 GENNAIO 2026 DALLE ORE 15; Marcia diocesana per la pace 2026; Betlemme, torna la Marcia della pace dei bambini. Ravenna in cammino per la pace: il 31 dicembre la Marcia della Diocesi con istituzioni, associazioni, comunità religiose e cittadini - Ravenna si prepara a chiudere l’anno con un gesto collettivo dal forte valore simbolico e civile. ravennanotizie.it

Torna la Marcia della pace a Ravenna: il programma del tragitto - Torna mercoledì 31 dicembre la "Marcia della pace" organizzata dalla Diocesi di Ravenna- ravennaedintorni.it

La Marcia della Pace apre il nuovo anno - Giovedì 1 gennaio, 59esima giornata mondiale della Pace e solennità di Maria Santissima Madre di Dio, le Messe saranno celebrate come da orario festivo. corrierecesenate.it

Arzachena, l’anno si chiude con Achille Lauro: quello che c’è da sapere x.com

Meteo Sicilia. L'anno si chiude nel segno dell'instabilità. Le previsioni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.