Insetti vivi e morti esche sporcizia ovunque | i carabinieri del Nas chiudono macelleria

I carabinieri del Nas hanno chiuso una macelleria in via Tosco Romagnola Est a San Miniato dopo aver trovato insetti vivi e morti, esche e tanta sporcizia ovunque. Durante un controllo, hanno riscontrato condizioni igieniche pessime e hanno deciso di intervenire subito, mettendo fine all’attività fino a quando non saranno sistemate le carenze. La situazione era troppo pericolosa per i clienti e per i lavoratori.

San Miniato (Pisa), 31 gennaio 2026 – I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ( Nas ) hanno disposto la chiusura immediata di una macelleria - ristogastronomia in via Tosco Romagnola Est a San Miniato (Pisa), dopo aver riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. L'ispezione rientrava nei controlli mensili dedicati alla lavorazione e al sezionamento delle carni, finalizzati a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare. Durante l'operazione, i militari hanno trovato sporcizia pregressa, residui di precedenti lavorazioni non rimossi, incrostazioni su impianti e attrezzature da taglio e la presenza di insetti vivi e morti nelle esche posizionate sui pavimenti della cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insetti vivi e morti, esche, sporcizia ovunque: i carabinieri del Nas chiudono macelleria Approfondimenti su SanMiniato Incivili Insetti e sporcizia in una macelleria di San Miniato, attività chiusa fino alla sanificazione I carabinieri del Nas hanno chiuso temporaneamente una macelleria a San Miniato. Escrementi di topo, grasso ovunque e cibo accumulato: i Nas chiudono un ristorante a Fermo Durante un controllo dei carabinieri del Nas di Ancona, è stato riscontrato un grave stato di incuria in un ristorante di Fermo, con presenza di escrementi di topo, grasso accumulato e cibo invaso da contaminazioni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su SanMiniato Incivili Insetti vivi e morti, esche, sporcizia ovunque: i carabinieri del Nas chiudono macelleriaLo stop immediato a un’attività in via Tosco Romagnola Est a San Miniato, dopo aver riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie ... lanazione.it Insetti e sporcizia in una macelleria di San Miniato, attività chiusa fino alla sanificazioneSAN MINIATO - Nell’ambito delle attivita? di controllo pianificate per la strategia operativa mensile dedicata al settore della lavorazione e del sezionamento carni, i carabinieri del Nucleo antisofis ... msn.com Bombina orientalis Specie semi-acquatica da mantenere in paludario con ampia zona acquatica e qualche area emersa. Temperatura ideale 22–26 C, acqua ben filtrata e non profonda. Alimentazione a base di insetti vivi (grilli, camole, drosofile). Animali ro facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.