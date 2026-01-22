Donna picchiata da un uomo in strada | autista la salva e il sindaco lo premia

Un autista di auto blu ha salvato una donna aggredita in strada, intervenendo prontamente per proteggere la sua incolumità. L’episodio ha ricevuto riconoscimento ufficiale, con il sindaco Matteo Lepore che conferirà all’autista la medaglia al valore civico Giorgio Guazzaloca. Questa testimonianza di coraggio e senso civico evidenzia l’importanza di comportamenti responsabili nelle situazioni di emergenza.

Un autista di auto blu sarà premiato con la medaglia al valore civico Giorgio Guazzaloca dal sindaco Matteo Lepore. L’uomo, lo scorso 15 gennaio, ha salvato una donna mentre veniva picchiata da un altro uomo in via Stalingrado, in pieno giorno.La vicenda era stata raccontata dal quotidiano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Autista del bus salva la vita a un uomo per strada: premiato dalla sindacaUn autista di autobus ha salvato una persona in difficoltà mentre si trovava in servizio, intervenendo prontamente per prestare soccorso a un uomo a terra sotto la pioggia.

Orrore a Ferrara, ragazzina picchiata e "venduta" a un uomo: la salva un passanteA Ferrara, una giovane di 14 anni è stata vittima di violenza e sfruttamento.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Assistente sociale aggredita da una donna in municipio: Chiedeva una casa ed era fortemente alterata; Bologna, autista soccorre ragazza aggredita ma viene preso a calci in faccia; Violenta rapina in Bolognina, negoziante aggredita per strada. Derubata e poi presa a calci, è sotto choc; Violenza contro la compagna. Prima le botte, poi la fa azzannare: Lei, completamente soggiogata.

Inseguita e picchiata da un uomo, salvata dal conducente di un’auto blu che finisce all’ospedaleL’autista premiato dal Comune con la medaglia al valore civico Giorgio Guazzaloca. Il sindaco Matteo Lepore: Grande esempio di senso civico che ha comportato un sacrificio personale ... msn.com

Castel Volturno, è morta dopo dieci giorni di agonia la donna picchiata dall’ex con un manico di scopaÈ morta in ospedale, dopo dieci giorni di agonia, la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dall’ex compagno, un connazionale di 32 anni, che l’avrebbe picchiata utilizzando anche un manic ... blitzquotidiano.it

È stata salvata da una donna in strada nella notte. Era a piedi nudi. La ragazza ha raccontato di essere stata picchiata dal 25enne a cui la madre l'avrebbe ceduta. - facebook.com facebook