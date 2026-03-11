Inguaiato dalla sua fama | vecchia conoscenza delle forze dell' ordine arrestata con oltre 200 grammi di droga

Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato martedì sera dalla Polizia Municipale di Rimini. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato in suo possesso più di 200 grammi di droga. L’arresto è stato effettuato sul posto, e l’uomo è stato portato in caserma. La polizia continua le indagini sul suo ruolo nel traffico di sostanze stupefacenti.

Era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine il 22enne arrestato nella serata di martedì dal personale della Municipale di Rimini e trovato in possesso di oltre 200 grammi di stupefacenti. A portare gli agenti della Squadra giudiziaria sulla pista giusta è stato un normale controllo della.