Infortunio Idrissi ora è ufficiale | lesione del crociato per l’esterno del Cagliari! Il comunicato e i tempi di recupero

L’esterno del Cagliari ha subito un infortunio durante una sessione di allenamento, risultando con una lesione del legamento crociato. La società ha reso noto il comunicato ufficiale, che conferma il danno e indica i tempi di recupero previsti. La diagnosi è stata confermata tramite esami medici e ora si attende il percorso di riabilitazione.

Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l'argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare Cassano attacca: «Tutti e quattro gli anni di Inzaghi all'Inter sono stati fallimentari.

