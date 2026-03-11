Infortunio Bastoni uscito malconcio dal derby | spera per l’Atalanta Cosa filtra verso sabato

Durante il derby, il difensore è rimasto coinvolto in un infortunio e ha lasciato il campo con segnali di dolore. La squadra sta monitorando le sue condizioni in vista della partita di sabato contro l’Atalanta. Nessun dettaglio sui tempi di recupero o sulla gravità dell’infortunio è stato ancora comunicato ufficialmente. La sua presenza resta incerta per la prossima sfida.

Inter News 24 Infortunio Bastoni, il difensore è uscito malconcio dal derby! Gli aggiornamenti verso la gara con l'Atalanta. Il clima in casa nerazzurra dopo il derby di domenica non è solo di analisi tattica, ma anche di forte apprensione per le condizioni fisiche di uno dei pilastri della difesa. Alessandro Bastoni, il centrale mancino classe '99 celebre per la sua eleganza palla al piede e la capacità di impostare il gioco come un regista aggiunto, è uscito dal campo malconcio a causa di un duro colpo alla tibia. Il bollettino medico e il recupero di Bastoni. L'impatto subito durante la stracittadina aveva inizialmente gelato i tifosi, ma le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport aprono uno spiraglio di sereno.