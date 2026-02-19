Zielinski scatta l’allarme in casa Inter | polacco uscito malconcio dalla sfida col Bodo! Cosa filtra sulle sue condizioni

Zielinski ha lasciato il campo dolorante dopo la partita contro il Bodo, e l’Inter si preoccupa per il suo stato di salute. Il centrocampista polacco ha mostrato segni di affaticamento e dolore intenso, spingendo i medici a monitorare attentamente la sua ripresa. La società ha già avviato esami approfonditi per capire l’entità dell’infortunio. La sua presenza nelle prossime partite dipende dai risultati di queste valutazioni. La sua condizione rimane sotto stretta osservazione.

Inter News 24 Zielinski, in casa Inter vanno valutate le condizioni del centrocampista polacco uscito malconcio dalla gara contro il Bodo. Oltre alla pesante sconfitta per 3-1 e alle difficoltà tattiche emerse nel gelo norvegese, l'Inter di Cristian Chivu deve fare i conti con nuove preoccupazioni provenienti dall'infermeria. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, l'attenzione dello staff medico è ora rivolta a Piotr Zielinski, uscito malconcio dalla sfida di Champions League contro il BodøGlimt.