Infortuni | Vergara out il quartetto Fab 4 vicino al rientro

Un infortunio ha messo fuori gioco Antonio Vergara, riducendo temporaneamente le possibilità di formazione del quartetto Fab 4. La squadra si sta preparando per il rientro di altri componenti, che sono vicini a tornare in campo. La situazione è monitorata attentamente e le prossime settimane saranno decisive per definire le scelte tecniche. La squadra lavora per tornare alla piena disponibilità.

L'infortunio di Antonio Vergara e le speranze per Napoli. NAPOLI, ITALIA – 15 FEBBRAIO: Antonio Vergara dell'SSC Napoli durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma allo Stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Francesco PecoraroGetty Images) Recenti notizie hanno confermato l'entità dell'infortunio che ha colpito Antonio Vergara, giovane talento del Napoli. Dopo una stagione segnata da numerosi infortuni che hanno tenuto fuori diversi titolari, la situazione si complica ulteriormente per la squadra allenata da Antonio Conte. La buona notizia, però, è che il tecnico potrebbe presto avere a disposizione il suo 'Fab 4': Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e Andre-Frank Zambo Anguissa.