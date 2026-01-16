Il calo degli infortuni sta permettendo al Napoli di recuperare alcuni elementi chiave, tra cui Anguissa, che si avvicina al rientro. La situazione fisica della squadra sta migliorando, offrendo nuove possibilità di formazione e rafforzando le speranze di risultati positivi nelle prossime partite. La gestione degli infortuni rappresenta un aspetto importante per il proseguimento della stagione.

La lunga emergenza fisica che ha accompagnato il Napoli nelle ultime settimane comincia finalmente ad attenuarsi. Non si tratta di un rientro collettivo, ma i segnali che arrivano dall’infermeria sono incoraggianti e offrono nuove prospettive ad Antonio Conte, che attende rinforzi preziosi in una fase delicata della stagione. Il primo nome destinato a riapparire tra i convocati è quello di Frank Anguissa, vicino al recupero definitivo dopo aver superato la lesione muscolare che lo aveva fermato in autunno. Le sue condizioni sono in costante monitoraggio e il rientro è ormai questione di giorni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Infortuni in calo: Anguissa vicino al rientro

Leggi anche: Anguissa vicino al rientro: Conte sorride

Leggi anche: Anguissa vicino al rientro: Conte pronto a riabbracciarlo a gennaio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Infortuni in calo: Anguissa vicino al rientro - Infortuni in calo: Anguissa vicino al rientro La lunga emergenza fisica che ha accompagnato il Napoli nelle ultime settimane comincia finalmente ad ... forzazzurri.net