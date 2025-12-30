Infortuni Inter | Acerbi pronto per giocare Darmian vicino al rientro su Dumfries e Palacios…

L'Inter si prepara a recuperare alcuni infortunati chiave, con Acerbi prossimo al rientro e Darmian vicino al ritorno in campo. Sul fronte degli altri recuperi, si monitorano anche Dumfries e Palacios. In vista delle prossime settimane, la dirigenza valuta diverse soluzioni, includendo possibili interventi di mercato preventivi, per rafforzare la rosa e garantire continuità alle prestazioni della squadra.

di Dario Bartolucci Infortuni Inter: previsti diversi rientri per Chivu, massima cautela con diverse soluzioni già preventivate nelle prime settimane di gennaio sul mercato. Buone notizie dall'infermeria per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro sta progressivamente recuperando pedine importanti in un momento chiave della stagione, con l'obiettivo di presentarsi alle prossime gare con un ventaglio di scelte più ampio. Il primo segnale positivo riguarda Francesco Acerbi, già rientrato in gruppo e tornato regolarmente a disposizione dopo il problema fisico che lo aveva costretto allo stop. Accanto a lui, cresce l'ottimismo anche per Ange-Yoan Bonny, ormai prossimo al rientro.

Inter, un solo recupero in vista del Bologna: ecco chi torna a disposizione di Chivu - Novità decisamente significativa in casa Inter, che si appresta ad affrontare il Bologna nel posticipo di domenica sera. spaziointer.it

GdS - Acerbi sorpassa tutti: pronto per il Bologna. Cautela per Bonny - Il penultimo a fermarsi e il primo a rientrare: Francesco Acerbi sorpassa Darmian e tiene a distanza Bonny nella speciale classifica dei recuperi dagli infortuni. msn.com

Quel maledetto infortunio con l'Inter comincia pian piano a essere solo un cattivo ricordo Link al primo commento per l'articolo completo - facebook.com facebook

Piotr #Zielinski sta trovando sempre più spazio con la maglia dell' #Inter dopo una prima stagione caratterizzata dagli infortuni e dalle opportunità limitate: è lo stesso centrocampista polacco a raccontare cos'è cambiato da un anno all'altro 1/5 x.com

