Il presidente di una grande organizzazione calcistica ha dichiarato di aver parlato con l'ex presidente degli Stati Uniti, sottolineando che durante il colloquio si è discusso dell'Iran e del suo coinvolgimento nel Mondiale. Ha aggiunto che Trump gli avrebbe confermato che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare alla competizione. La conversazione si è svolta in un contesto di incontri tra figure di alto livello.

“Io e Trump abbiamo parlato dell’Iran e lui mi ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al Mondiale. Ringrazio sinceramente il Presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo”. Ancora una volta dal suo universo parallelo, Gianni Infantino ha pubblicato un post su Instagram dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente americano che – mentre continua a bombardare l’Iran – ha rassicurato Infantino sul fatto che la selezione iraniana sia benvenuta ai Mondiali che inizieranno a giugno proprio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Intanto il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Infantino oltre ogni limite: “Grazie al presidente Trump, dimostra che il calcio unisce il mondo”

