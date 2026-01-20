Davos evidenzia come Donald Trump continui a rappresentare un punto di riferimento nel panorama politico mondiale, anche in un contesto globale spesso critico nei confronti degli Stati Uniti. Un anno fa, in occasione della sua vittoria, aveva condiviso un video in cui campeggiava un’aquila di mare, simbolo nazionale, sottolineando la sua identità e il suo ruolo. Questa presenza costante dimostra che, per Trump, nel mondo attuale non ci sono molte alternative.

Un anno fa, fresco di vittoria, era apparso in un mega video con alle spalle una gigantesca aquila di mare a testa bianca emblema degli Stati Uniti. Mercoledì sbarca a Davos in carne e ossa, lui e i suoi fidi, come un nuovo imperatore, egotico esponente di un “bullismo imperiale” secondo il Wall Street Journal. Altro che isolazionismo, altro che Venezuela o Groenlandia, con buona pace del popolo Maga che ancora spasima per lui, Donald Trump vuole occupare il sancta sanctorum della globalizzazione. Dirà ai big boss delle multinazionali di non investire nei paesi che non si sono allineati, e porterà con sé un nuovo cesto di dazi questa volta anti- europei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Davos dimostra che per Trump non ci sono alternative al mondo che odia

