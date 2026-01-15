Iran | Trump ci ha assicurato che gli Usa non attaccheranno

Secondo fonti iraniane, Donald Trump avrebbe assicurato all’Iran che gli Stati Uniti non pianificano un attacco militare contro Teheran. L’ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha confermato di aver ricevuto comunicazioni ufficiali che il presidente americano avrebbe garantito l’assenza di operazioni militari e ha chiesto a Teheran di non attaccare interessi americani nella regione.

Donald Trump avrebbe comunicato all'Iran che non intende lanciare un attacco contro Teheran. Lo ha riferito l'ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, citato dal portale pakistano Dawn, precisando di aver ricevuto mercoledì la comunicazione ufficiale che il presidente Usa non avrebbe autorizzato alcuna operazione e che aveva chiesto a Teheran di non colpire interessi americani nella regione. Donald Trump (Ansa). Dopo la decisione di Trump, lo spazio aereo iraniano è stato riaperto e i mezzi trasferiti dalla base aerea di Al Udeid sono stati fatti rientrare e messi in stand-by. Il presidente ha affermato che «gli omicidi» in Iran sono terminati dopo che le autorità hanno soffocato le proteste: «Siamo stati informati da fonti molto importanti, che hanno riferito che gli omicidi sono finiti», sottolineando che le esecuzioni pianificate dei manifestanti «non ci sarebbero più state».

L'Iran reprime le proteste e sospende le esecuzioni. Trump è in attesa - Donald Trump ha assicurato che "gli omicidi" in Iran sono terminati" dopo che le autorità hanno soffocato le proteste, ma la situazione resta incerta riguardo a un possibile intervento militare ... msn.com

Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate”. Media: “Possibile attacco USA nelle prossime 24 ore” - Le notizie del 14 gennaio sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso ... fanpage.it

Il discorso del leader leghista che elenca "Trump, Xi Jinping, Iran, Venezuela..." scatena l'ilarità degli utenti online - facebook.com facebook

L’IRAN STA BLEFFANDO. E ANCHE TRUMP STA BLEFFANDO. ECCO PERCHÉ…LA MIA ANALISI Il regime iraniano “assicura” che non userà più la violenza contro i manifestanti. Donald Trump, di conseguenza, dichiara che non interverrà militarmente. Nes x.com

