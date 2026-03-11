Indian Wells Sinner passa contro Fonseca | è ai quarti di finale

A Indian Wells, Jannik Sinner ha battuto Fonseca in due set e si è qualificato per i quarti di finale del torneo Masters 1000. Il giocatore italiano ha affrontato una partita impegnativa, ma è riuscito a superare l’avversario nonostante alcune difficoltà. Il torneo prosegue con il suo percorso e la competizione entra nel vivo.

Jannik Sinner prosegue il suo percorso a Indian Wells. Il tennista Italiano ha vinto contro Fonseca in due set, ma le insidie non sono mancate Il Masters 1000 di Indian Wells entra nel vivo e non porta brutte sorprese per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino non aveva un impegno facile, visto che sulla sua strada c'era Joao Fonseca. Il giovane brasiliano poteva imporsi come uno degli outsider a Indian Wells, ma il numero 2 al mondo ha interrotto il suo percorso. E qualche camicia l'ha sudata Sinner per fare fuori il brasiliano. Ha vinto, infatti, con il risultato di 7-6, 7-6 vincendo due tie-break molto equilibrati. In quello del primo set, ha addirittura annullato tre set point, per poi riuscire a vincerlo.