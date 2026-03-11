LIVE Paolini-Gibson 5-7 6-2 1-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | altro set decisivo tra l’azzurra e i quarti!

Al torneo WTA di Indian Wells, l’azzurra Paolini e la statunitense Gibson si affrontano in un match che ha visto un primo set vinto dalla statunitense 7-5, seguito dal secondo vinto dall’italiano 6-2. Attualmente si sta disputando il terzo set con Gibson avanti 2-1. La partita è ancora in corso e si sta decidendo chi accederà ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 1-2 Gratuito, di dritto. Si gira. L'azzurra è ancora favorita, per noi! A-40 Comoda chiusura a campo aperto di Paolini. 40-40 Questa volta invece il dritto pizzica il millimetro di riga che le serve. A-40 Mamma mia, non risponde sulla seconda Gibson! Vai Jasmine! Lei ci regalerà tanto! 40-40 E altro scambio che non parte. Tutti segnali positivi! 40-A Sbaglia la direzione del comodo rovescio Paolini e allora può di nuovo colpire l'angolo aperto lungoriga Gibson: seconda chance di 0-3. 40-40 Prima vincente. 30-40 No, dai! Cosa ha tirato di rovescio lungoriga Gibson! Fucilata, sportiva! 30-30 Sbaglia di fretta però con il dritto Paolini.