Indian Wells 2026 p 5 | Sinner manda a vuoto Fonseca

Nel torneo BNP Paribas Open di Indian Wells, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria convincente contro Fonseca, mandandolo a vuoto. Sinner, testa di serie numero 5, ha dominato l'incontro con un risultato netto, dimostrando solidità e determinazione sul campo. La partita ha visto il giocatore italiano mantenere il controllo fin dai primi scambi, portando a casa il successo senza particolari difficoltà.

Convincente vittoria per Jannik Sinner nel torneo BNP Paribas Open di Indian Wells. La testa di serie n.2 si impone grazie alla gestione perfetta dei due tie-break. Il potente dritto del brasiliano non basta per fermare l'azzurro. Nel prossimo turno Sinner affronterà il giovane talento americano Learner Tien. Nel tabellone femminile, invece, arriva l'eliminazione di Jasmine Paolini.