Indian Wells 2026 p 3 | Un Sinner in bolla aspetta Fonseca

A Indian Wells 2026, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Fonseca dopo aver vinto contro Denis Shapovalov in poco più di un’ora. Il numero 2 del mondo ha dominato l’avversario canadese, lasciandolo senza possibilità di reazione. La partita si è conclusa con una netta vittoria per Sinner, che ora aspetta il prossimo ostacolo nel torneo.

Il numero 2 del mondo Jannik Sinner domina Denis Shapovalov senza lasciare spazio al canadese, chiudendo il match in poco più di un’ora. Agli ottavi di finale arriverà il primo attesissimo confronto con Joao Fonseca, che ha eliminato Tommy Paul. Nella replica della finale di Acapulco, sconfitta netta per Flavio Cobolli, battuto da Frances Tiafoe. Buone notizie invece per Jasmine Paolini: vince in tre set e la sua parte di tabellone si apre ulteriormente con il ritiro di Coco Gauff. Analisi, commenti e tutte le ultime notizie dal mondo del tennis internazionale nella nuova puntata di TennisMania su OA Sport. Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco vi aspettano alle 9:30 per la diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

