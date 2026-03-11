Indagine Cinecittà Repubblica | Indagata la manager vicina alle sorelle Meloni

Secondo quanto riferito da Repubblica, Manuela Cacciamani, amministratrice delegata di Cinecittà, è stata iscritta nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta sui finanziamenti destinati al settore cinematografico. La notizia si collega a un’indagine che coinvolge anche alcune persone vicine alle sorelle Meloni. La procura sta esaminando eventuali irregolarità nei fondi pubblici assegnati al cinema.

Manuela Cacciamani, l’amministratrice delegata di Cinecittà, sarebbe indagata nell’inchiesta sui fondi al cinema. A scriverlo è Repubblica, mentre secondo il Corriere della Sera dietro il blitz della Guardia di Finanza negli Studios non ci sarebbero ancora indagati. La manager è arrivata due anni fa alla guida della società controllata dal ministero dell’Economia. Su impulso, secondo i giornali di Arianna Melon i e Fratelli d’Italia. Ora, scrive il quotidiano, è indagata per truffa in un filone di indagine sui finanziamenti pubblici a film e serie tv. One More Pictures e Manuela Cacciamani. L’accusa riguarda il periodo in cui era a capo di One More Pictures, da lei fondata e diretta. 🔗 Leggi su Open.online

Perquisizioni della Finanza negli studios di Cinecittà: faro anche sulla produzione di M. Il figlio del secoloNuovo blitz della Guardia di Finanza negli uffici di Cinecittà. Martedì mattina sette finanzieri del Nucleo di polizia ... msn.com

La finanza negli uffici di Cinecittà per la truffa del tax credit. I sospetti nei messaggi tra le aziende: nel mirino anche M figlio del secoloLa procura di Roma indaga sui bilanci della passata gestione, tra il 2022 e il 2023, delle società che hanno prodotto la serie tv ispirata ai libri di Antonio Scurati. Già prelevati i documenti relati ... msn.com

«L’indagine prosegue con l’analisi degli atti acquisiti dagli investigatori del nucleo specializzato nelle indagini economico-finanziarie». Nelle ultime ore gli studi di Cinecittà, cuore del cinema romano, sono stati oggetto di un intervento della Guardia di Finanza - facebook.com facebook