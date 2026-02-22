Chi sono i genitori e le sorelle della cantante Noemi il padre e la sorella lavoravano con lei manager e agente poi cosa è successo?

Armando Scoppeliti e Stefania Serra sono i genitori di Noemi, cantante nota per il suo successo musicale. Il padre, che era anche il suo manager, e la sorella lavoravano fianco a fianco con lei negli ultimi anni. Tuttavia, recentemente, entrambe le figure si sono allontanate dal team della cantante. La decisione ha suscitato molte discussioni tra i fan, mentre si cerca di capire cosa abbia portato a questa separazione.

Armando Scoppeliti e Stefania Serra sono i genitori di Noemi, nome d’arte di Veronica Scoppeliti. I genitori di Noemi hanno altre due figlie: Veronica (questo il suo reale nome all’anagrafe) e Arianna, che fa alla sorella da assistente e personal stylist. Armando in passato faceva il chitarrista per una piccola band. All’inizio è stato anche il manager della figlia. Stefania, invece, è una pittrice, ma a livello amatoriale ha sempre coltivato la passione per il canto. Se della mamma non si sa molto, la biografia del papà è invece piuttosto nota. È un imprenditore affermato. La sua carriera è iniziata nel settore immobiliare a Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Chi sono i genitori e le sorelle di Rocio Munoz Morales

Isabella Garchio e Claudio Oliviero, chi sono i genitori di Gabriel Garko: “Loro con le mie sorelle mi hanno sempre coperto e protetto”Gabriel Garko ha sempre mantenuto un forte legame con i suoi genitori, Isabella Garchio e Claudio Oliviero.

Noemi uccisa a coltellate dal fratello: una tragedia annunciata

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I trionfi di Federica Brignone sono un affare di famiglia: chi sono i suoi genitori e il fratello; Domenico è morto tra le lacrime dei genitori e dei medici; Bimbo trapiantato, il dolore dei genitori: Patrizia è rassegnata, Antonio non parla. Gli altri figli non sanno ancora nulla; Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza.

Franco e Rossella, chi sono i genitori di Manuel Bortuzzo/ Lo iscrivemmo a nuoto per questo motivo…Genitori Manuel Bortuzzo, Franco e Rossella hanno sempre sostenuto il nuotatore, fin dalla sua infanzia piuttosto agitata ... ilsussidiario.net

Chi sono i genitori di Rita De Crescenzo?/ Ho caricato la salma di mio padre su un taxiGenitori Rita De Crescenzo, chi sono: Dopo la morte di mio padre ho puntato una pistola giocattolo a una guardia ... ilsussidiario.net

Sono le regine del preserale, ma voi chi preferite tra Martina Miliddi e Samira Lui - facebook.com facebook

Il messaggio di Hamilton: "Per un momento avevo dimenticato chi sono". Il ferrarista ai tifosi: "So cosa va fatto, sarà una stagione pazzesca" #ANSAmotori #ANSA x.com