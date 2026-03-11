Incubo playout sull’OraSì | serve una scossa

L’OraSì ha subito una sconfitta pesante contro Fabriano, la quinta consecutiva, che ha peggiorato la sua posizione in classifica. La squadra si trova ora a soli quattro punti dai playout, con un calendario difficile davanti. Le inseguitrici sono in buona forma e la situazione inizia a diventare critica per il team, che ora deve reagire per evitare di scendere ulteriormente.

E adesso l’OraSì deve davvero guardarsi indietro. La quinta sconfitta consecutiva arrivata con Fabriano è stata pesantissima per la classifica, perché le inseguitrici sono in salute, la distanza dai playout è di soli quattro punti e, come se non bastasse, il calendario è davvero duro. La rimonta sfiorata con Fabriano non deve illudere, perché la prestazione è stata negativa e soprattutto non è un bel segnale che la squadra abbia un approccio così morbido ad un match decisivo dove ognuno doveva dare il massimo per sopperire alle assenze di Dron e Naoni. Ravenna è in difficoltà e il gruppo dovrà capire che l’emergenza durerà ancora, perché il mercato è fermo sia perché non ci sono giocatori disponibili sia perché l’extra budget a disposizione è ridotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

