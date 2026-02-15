Perugia-Carpi | Grifoni all’incrocio dei playout Tedesco cerca scossa dopo la sconfitta e ritrova slancio

Il Perugia ha perso contro il Carpi, una sconfitta che mette i grifoni in bilico sui playout. Tedesco, allenatore del Perugia, cerca di scuotere la squadra dopo il risultato negativo, sperando di ritrovare entusiasmo in vista delle prossime partite. Sabato 14 febbraio 2026 alle 17:30, allo stadio Pian di Massiano, i due team si affrontano in una sfida decisiva per la classifica della Serie C.

Perugia e Carpi a confronto: una sfida cruciale per la Serie C. Il Perugia ospita il Carpi al Pian di Massiano sabato 14 febbraio 2026 alle ore 17:30 in un match di vitale importanza per la Serie C del Girone B. I Grifoni, reduce da una sconfitta infrasettimanale, cercano riscatto contro un Carpi in difficoltà da dieci partite, con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona playout e sfruttare l’imminente sosta del campionato per ritrovare slancio. Perugia, una sconfitta da dimenticare. La recente sconfitta contro la Pianese ha scosso l’ambiente perugino, mettendo in discussione la solidità della squadra e riaccendendo le preoccupazioni per la lotta per la salvezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Perugia, Tedesco sbottò dopo la sconfitta contro la Pianese: l'allenatore si infuriò in conferenza stampa denunciando la mancanza di intensità della squadra e criticando duramente i nuovi acquisti, definiti insufficienti per risollevare le sorti del campionato.

