Oristanio e Ondrejka non incidono a Lecce serve una scossa

Dopo la recente partita, Oristanio e Ondrejka non sono riusciti a incidere come previsto. Il Parma si prepara ora alla sfida di Lecce, con la concentrazione rivolta alla trasferta. Carlos Cuesta, nella conferenza stampa post partita, ha sottolineato come il focus sulla gara di Via del Mare sia arrivato solo al termine dell’incontro, evidenziando la necessità di una risposta concreta in vista della prossima sfida.

Il Parma è già con la testa a Lecce. Carlos Cuesta, nella conferenza stampa post partita ha precisato come il pensiero alla gara di Via del Mare sia volato solo dopo il triplice fischio di Colombo. Al Tardini è andata in scena la sconfitta numero otto in campionato, ma non c'è tempo per pensarci. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Parma-Fiorentina LE ULTIME | Ondrejka e Oristanio dietro a Pellegrino Leggi anche: Ondrejka e Oristanio, conto alla rovescia: il Parma li aspetta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perché Oristanio non è neanche in panchina in Parma-Lecce - Gaetano Oristanio non va nemmeno in panchina per la sfida salvezza odierna del suo Parma contro il Lecce. calciomercato.com Parma, Cuesta: "Oristanio e Ondrejka possono darci tanto. I minuti dipenderanno dalla gara" - Il rientro di due giocatori importanti è stato forse il punto focale della conferenza stampa di oggi per Carlos Cuesta, allenatore del Parma, che ne ha parlato in questi termini: "Oristanio e Ondrejka ... tuttomercatoweb.com Parma, arriva l'ora di Vicente Guaita? Da Oristanio a Ondrejka, la Coppa Italia come trampolino - Il Parma si prepara alla sfida allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, in programma giovedì sera. tuttomercatoweb.com Voti #ParmaInter Parma Corvi 7; Britschgi 4.5 Circati 5.5 Del Prato 4.5 Valeri 5.5; Sorensen 5 M. Keita 5 Bernabé 5.5; Oristanio 5 Pellegrino 5 Ondrejka 5.5 Subs Almqvist 5 Ordonez 5 Cutrone 5.5 Estevez 5.5 Cremaschi 5.5 Arb. Colombo 6.5: in controllo x.com Formazioni Ufficiali PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 3 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.