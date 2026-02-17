Incontro con l' autore Federico Taddia a Bardolino

Federico Taddia arriva a Bardolino il 27 marzo 2026 alle 20:45, portando il suo nuovo libro “Fuga dalla meraviglia”. La sua visita si svolge nell’ambito della rassegna di incontri con gli autori al Teatro Corallo, in via Fosse. Taddia presenterà il suo ultimo lavoro davanti a un pubblico di appassionati e lettori. L’evento si svolge in un momento in cui l’autore è molto richiesto per le sue riflessioni sui temi della creatività e dell’immaginazione. Un momento di confronto diretto con chi ha seguito le sue pubblicazioni e vuole scoprire i retroscena del suo processo di scr

Il giorno 27 Marzo 2026 ad ore 20:45 per la rassegna di Incontri con l’autore a Teatro Corallo, Via Fosse, 13, 37011 Bardolino VR, avremo come seconda data Federico Taddia con Fuga dalla meraviglia. La geniale vita di Albert Einstein tra violino, bussole e calzini (Mondadori, 2025)Modera.🔗 Leggi su Veronasera.it Incontro con l'autore Alessandro Montagnana Sabato 20 alle 16:30, in libreria, si terrà un incontro con l'autore e illustratore Alessandro Montagnana. Incontro con l’autore: Alberto Barelli presenta «Baldaccio d’Anghiari» #Baldaccio- d’Anghiari || Domani pomeriggio nella libreria del Frattempo a Sansepolcro, Alberto Barelli presenta il suo nuovo libro “Baldaccio d’Anghiari”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incontro con l’autore Abdellah Taïa; [INCONTRO CON L’AUTORE] – Armonie di Luce: tra realismo e realtà nel ritratto – Massimo Nocelli; Vallecrosia, tutto esaurito per l’incontro con l’autore Federico Volante dedicato a Tex; Nasce Chiacchierata con l’autore: il Club di Lettura delle MammeMatte- Primo incontro il 26 febbraio alle 21:00!. Incontro con l'autore Cinque cerchi nella neve - storia delle Olimpiadi Invernali al St John’s Pub??Un libro che nasce dall’incontro tra le radici siciliane dell’autore e la sua crescita in Veneto, dove l’inverno è cultura, sacrificio e passione quotidiana, frutto di un’eredità familiare fatta di ... padovaoggi.it Italiani d’Africa, incontro con l’autrice Alessandra Vigo alla Biblioteca di StoriaAlessandra Vigo ha conseguito il dottorato di ricerca in Studi Storici presso l’Università degli Studi di Padova. Tra le sue pubblicazioni: Rimpatriati d’Africa. Assistenza, associazioni e reintegro ... padovaoggi.it Radio 24. . Puntata di Non mi capisci particolarmente sonora, quella che è in arrivo sabato alle 14:30 con Federico Taddia e Matteo Bussola. Ci sarà la cantautrice torinese Francamente che, dopo l’esperienza a X Factor, ha pubblicato il suo nuovo singolo “La facebook